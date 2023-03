Klosters feiert wieder das Fest der Musik

An der Delegiertenversammlung des kantonalen Musikverbandes im April wird nun noch das Festreglement verabschiedet. Darin werden laut Mitteilung die musikalischen Wettbewerbe geregelt. Wie in der Vergangenheit, soll auch im kommenden Jahr neben den Wettvorträgen in den Wettspiellokalen die Parademusik (früher Marschmusik) angeboten werden. Am Sonntag, 9. Juni 2024, soll es zudem in Klosters den traditionellen Gesamtchor mit voraussichtlich rund 2000 Musikantinnen und Musikanten geben. (red)