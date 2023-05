«Der Dudelsack ist wie Ziger, man mag ihn oder man mag ihn nicht»

Die Glaronia Pipes and Drums feierten am Samstag zusammen mit vielen anderen Schweizer Pipebands ihr 40-Jahre-Jubiläum in Glarus. 200 Pipers und Drummers nahmen an der Parade teil. Dabei waren 17 Gruppen aus 12 Kantonen, die Harmoniemusik Glarus und ein Fanfarenzug aus Ochsenhausen, Deutschland.