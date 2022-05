Italo-Rock, Brit-Pop, Oldies und ein Jazz-Wirbelwind

Kaum eine Konzertankündigung dieser Tage ohne «nach zwei Jahren endlich wieder ...». Nicht so beim Festival da Jazz in St. Moritz und Umgebung. Der jeweils rund einmonatige Musikevent war dank geschickter Standortwahl und Rückgriff auf hiesige Künstler auch unter Pandemiebedingungen unverdrossen durchgeführt worden. Jetzt ist man also nicht nach -langer Pause zurück, sondern verkündet nahtlos das 15. Programm der Festivalgeschichte.