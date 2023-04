Architekt Peter Zumthor wird 80: «Ich habe Stolz und Zweifel in mir»

Zehn Jahre lang arbeitete-Peter Zumthor bei der Denkmalpflege des Kantons Graubünden, bevor er 1979 in Haldenstein sein eigenes Architekturbüro gründete. Mit Bauten wie der Caplutta Sogn Benedetg in Sumvitg, der Therme in Vals, dem Kunsthaus in Bregenz und dem Kolumba-Museum in Köln erlangte er weltweit höchste Anerkennung. 2009 erhielt er den Pritzker-Preis, die wichtigste Architektur-Auszeichnung. Heute Mittwoch wird Zumthor 80 Jahre alt.