In Thusis «sportzt» und «beatzt» es wieder

Noch nichts vor dieses Wochenende? Wie wäre es, die Frühlingsgefühle in Schwung zu bringen? Laut den Veranstaltern von «Sportz und Beatz» ist es erst dann Frühling, wenn das Bike wieder rollt. Aus diesem Grund findet zum Saisonstart das Festival in Thusis statt – und zwar vom 8. bis 10. April. «Bike-Begeisterte aus dem ganzen Alpenraum kommen an diesem Wochenende zusammen, um bei guter Musik und ausgelassener Stimmung zu feiern», sagen die Veranstalter des Festivals.