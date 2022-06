In der Hauptrolle: teater rumantsch

Im mittelalterlichen Wohnturm Tuor Planta an der Hauptstrasse von Zuoz ist am Montag das erste Festival für dramatische romanische Literatur und Theater vorgestellt worden – nur einen Steinwurf vom Haus von Gian Travers (1483–1563) entfernt. An dessen Hausfassade steht heute auf Putèr: «Er war ein bekannter Humanist, Staatsmann, Reformator und Schriftsteller». Gian Travers schrieb im Jahr 1527 «Chanzun da la guerra dalg Chiastè d’Müs», eine Reimchronik in 700 Versen. Es ist der früheste Beleg rätoromanischer Literatur.