In den Keller gehen, um über Bach nachzudenken

Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, dass Kontrabassist Daniel Sailer und Kontrabassklarinettist Marc Lardon das Bündner Publikum mit ihrem Bach-Projekt erstmals verblüfften. Die beiden hatten bekannte und weniger bekannte Werke des deutschen Barockkomponisten für ihre tiefklingenden Instrumente arrangiert und spielten sie – wie auch sonst? – um Oktaven tiefer als ursprünglich notiert. Johann Sebastian Bach ging also in den Untergrund. Vor dem ersten Konzert gefragt, wie sich das denn anhöre, meinte Sailer damals: «Ist schon echt Bach, klingt aber wie Punk.»