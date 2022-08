In «Clazz» vereint er zwei Welten

Die Musik seines Quintetts Roofer habe manchmal etwas Orchestrales, hatte ein Besucher 2018 an einem Konzert in Leipzig zum Churer Jazzbassisten und Komponisten Luca Sisera gesagt. Der besagte Besucher war nicht der einzige, der diese orchestralen Anklänge hörte. Aber er war ein klassischer Dirigent, und erst noch ein gebürtiger Bündner. Gaudens Bieri befand sich damals kurz vor seinem Studienabschluss als Dirigent in Leipzig.