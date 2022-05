In Cazis werden Brassmusik und Tanz vermählt

Wären die Mädchen der Churer Tanzschule Balleo ein wenig früher in der Cazner Mehrzweckhalle angekommen, hätten sie wohl nicht schlecht gestaunt. Denn die Brass Band Cazis probt an diesem Mai-Sonntag wie verabredet, doch es ist kein Ton zu hören. Stattdessen erfüllt ein Rauschen den grossen Raum. Die Finger der Musikerinnen und Musiker drücken die Ventile, allerdings wird die Luft ohne Lippenspannung in die Instrumente geblasen – musiziert wird quasi nur in Gedanken. «Ich lasse das gern mal machen beim Einspielchoral», wird Dirigentin Susanne Rechsteiner später sagen.