In akustischen Räumen

Auffällig im Haus Aux Losanges am Dorfrand von Tschiertschen ist die Ringhörigkeit. Man hört sozusagen durch die Wände des alten Walser Strickbaus hindurch, was darüber, darunter oder nebenan passiert. Dieser äussere Umstand habe ihn auf die Idee zur aktuellen Schau gebracht, erklärt der in Chur lebende Kurator Luciano Fasciati. Sie heisst denn auch «Beaux Losanges – Akkustik», wobei der Begriff «Akkustik» als Wortspiel in Kombination der Begriffe Akku und Akustik zu verstehen ist.