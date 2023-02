Ksenija Sidorova spielt am Festival Tastentage Klosters

Musikerinnen und Musiker, die an ihren Tasteninstrumenten Piano, Akkordeon oder den diversen Orgeln Musik von Jazz über Klassik bis Volks- und Weltmusik zum Besten geben, spielen an den Tastentagen Klosters. Neu beginnt das Festival laut Mitteilung schon am Mittwoch vor Ostern. Am Mittwochabend, 5. April, eröffnet der junge Pianist Laurent Nicoud mit seinem Trio den Konzertreigen im Kulturschuppen Klosters. Am Donnerstag, 6. April, wird dann die zweite Neuerung «in Betrieb genommen»: das Festivalzentrum im alten Primarschulhaus in Klosters Platz.