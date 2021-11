«Ich würde, wie Pippin, nie ein Herrscher werden wollen»

Sein Stil ist unverkennbar. Opulent, fantastisch, skurril, detailverliebt. Wo Chrigel Farner draufsteht, ist Chrigel Farner drin, von seinen Anfängen als Comiczeichner in den Neunzigerjahren bis zu «Nemorino und das Bündel des Narren», herausgegeben 2012 mit Gion Mathias Cavelty. Jetzt ist der in Berlin lebende und arbeitende 49-jährige Schaffhauser erneut eine Kooperation mit engem Bündner Bezug eingegangen. Im Verlagshaus Chasa Editura Rumantscha erscheint Anfang Dezember «Pippin il patgific», ein Comic, der gleich in mehrfacher Hinsicht einzigartig ist.