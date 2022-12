Die Top 10 der Bündner Kultur 2022

Der wortreichste Abschied – Liricas Analas: Die rätoromanische Rapgruppe sagt «adia». Liricas Analas beenden ihre musikalische Laufbahn mit Konzerten am 23. April im «Loucy» in Chur und am 21. Juli am Open Air Lumnezia. Die 1999 in der Surselva gegründete Rapgruppe «hinterlässt» sechs Alben voller rätoromanischer Poesie. Mit dieser erreichten Liricas Analas nicht nur Fans in der ganzen Schweiz, sondern auch im Ausland.

Bild Livia Mauerhofer