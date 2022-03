«Hier ist ein gutes Pflaster für meine Musik»

Es war eine kleine Sensation: Pippo Pollinas neues Album «Canzoni Segrete» ist bei seiner Veröffentlichung am 16. Januar gleich auf Platz 2 in der Schweizer Hitparade eingestiegen; so hoch wie noch nie in der 35-jährigen Karriere des italienischen Künstlers mit Schweizer Pass. In gewisser Weise ist Pollina eine Bündner Entdeckung. Der Scharanser Liedermacher Linard Bardill las den feingliedrigen Sizilianer 1986 in Luzerns Fussgängerzone auf und lud ihn ein, mit ihm das Album «I nu passaran» aufzunehmen und Konzerte zu geben.