Diese fünf Schweizer Serien sind sehenswert

Was ist wahr? Was ist falsch? Den Medien vertrauen oder doch lieber dem weisen alten Mann von der Nachbarschaft? Diese Fragen stellen sich viele Menschen, so auch die Drehbuchautorin Laura de Weck in der Comedyserie «Emma Lügt». In der sechsteiligen Serie sorgt die achtjährige Primarschülerin Emma (Alma Klingenbeck) mit ihren erfundenen Geschichten für Turbulenzen. Ihre Lügen nehmen so einen Lauf, dass sogar für Mutter und Vater die Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander zu trennen sind.