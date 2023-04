Marco Storace: Meine Jahre mit und ohne Krokus

von Reinhold Hönle

Marc Storace wurde am 7. Oktober 1951 auf Malta geboren und zog 1970 nach London. Sein Glück als Rockmusiker machte der stimmgewaltige Sänger jedoch mit den Schweizer Bands TEA und Krokus. Mit den Solothurner Hardrockern Krokus schuf er in den Achtzigerjahren seine besten und erfolgreichsten Alben «Metal Rendez-Vous» und «Headhunter». Zweimal verliess er die Band nach verschiedenen Querelen und kehrte 2002 «endgültig» zurück. Ende 2021 brachte der Wahl-Basler mit seiner Band Storace das Album «Live And Let Live» heraus.