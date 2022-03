Hallo, zusammen – hüben wie drüben

Zugegeben, von Online-Treffen via Zoom oder Ähnlichem haben die meisten allmählich die Nase voll. Von Kultur-Events per Livestream genauso. Doch es ist etwas anderes, wenn zwei kleine Kulturhäuser – mehr als 2800 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt – sich zeitgleich mit Publikum füllen, um gemeinsam an ein und demselben Konzert teilzunehmen. Dazu eingeladen hatte am Freitagabend die schweizerisch-israelische Band Air & Skin. Deren einer Teil musizierte und sang im «Salon Ben Dosa» in Tel Aviv, der andere im Foyer der Churer Postremise.