Kinostart des Bündner «Bestatters» nach Vorpremiere in Chur

Wer die Serie kennt, der weiss, dass die erfolgreiche Serie im Aargau verortet ist. Für den Film wurde nun der Hauptspielplatz der Handlung vom Aargau nach Graubünden verlegt. «Der Kanton Graubünden ist eines der interessantesten Gebiete in der Schweiz, um Filme zu drehen. Durch seine grosse Mythoskultur, Natur und vor allem durch den Dialekt eignet sich der Kanton gut dafür», sagte Regisseur Fischer an der Vorpremiere in Chur gegenüber Radio Südostschweiz. Die Szenen im Kanton wurden im Engadin gedreht. Falls ihr mehr über die Dreharbeiten wissen wollt, gibt es in diesem Beitrag von Fadrina Hoffmann einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen: