50-köpfiges Orchester rockt mit Gotthard in Glarus

Im Landratssaal hat Landammann Benjamin Mühlemann Platz genommen. Links von ihm sitzt Regierungsrat Markus Heer. Das ist nicht aussergewöhnlich, wäre da an der gestrigen Medienkonferenz nicht noch einer, der nicht so recht ins Bild passt. Einer, der es aber auch weit gebracht hat. Einer, den Beni Thurnheer am «Benissimo»-Revival vor Hunderttausenden von Zuschauern «als Wurzel und Stamm der Rockband Gotthard» bezeichnete. Er meinte damit Gitarrist Leo Leoni. Einer, der sich nicht nur mit «Heaven» in die Herzen der Fans gespielt hat. Ein Song, von dem Jonny Tinner, Mitveranstalter des Sound of Glarus, sagt, dass er beim Zuhören jedes Mal Hühnerhaut bekomme.