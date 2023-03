Ein Probenwochenende wie ein Trainingslager

Das Probenwochenende des Glarner Kammerchors im Februar im Gemeindehaussaal Ennenda erinnert an ein Trainingslager. An zwei Vor- und Nachmittagen wird intensiv an Details und an der Gesamtwirkung jenes Werkes gearbeitet, das am 5. März am gleichen Ort erklingen soll. Giacomo Rossinis «Petite Messe Solenelle» von 1863 ist eine Synthese von geistlicher und weltlicher Musik. «Rossini hat es für eine private Kapelle komponiert, wo kein Platz für ein grosses Orchester war und daher Klavier und Harmonium diese Rolle übernehmen», so Dirigent Patrick Secchiari.