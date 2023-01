Die Modeschöpferin Mara Danz lehnt sich gegen Geschlechterrollen auf

Ein monotoner Orgelklang begleitet Walgesänge und ein dröhnendes Alphorn durch den Raum der Zentralwäscherei in Zürich. Dann wird es dunkel – alles verstummt. Eine tiefe Roboterstimme spricht in gebieterischem Tonfall: «If you don’t let us dream, we won’t let you sleep.» Es schlängelt sich eine Person durch einen Vorhang aus Plastikfolie, eine verspielte elektronische Melodie ertönt. Dessen borstigen Zöpfe und der Rest der langen dunklen Haare sind mit silbernen Haarspangen dekoriert. Das Model im rosafarbenen Kleid mit den Blumenärmeln erinnert an eine Märchenprinzessin.