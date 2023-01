Neuer James Bond? Darum soll dieser Brite in die Fussstapfen von Daniel Craig treten

Auch wenn er nicht zu den grossen Filmstars zählt, ist Aaron Taylor-Johnson Film- und Serienfans ein Begriff. Erste grosse Bekanntheit erlangte er als trotteliger Superheld Kick Ass in der gleichnamigen Filmreihe. Als Quicksilver im zweiten Avengers-Film blieb er der Superheldenbranche treu. Ausserdem kennt man ihn aus «Bullet Train» und «The Kings Man: The Beginning», und er wird in diesem Jahr in Filmen wie «Kraven The Hunter» und «The Fall Guy» zu sehen sein.