Geplatzte Party in der Upperclass von New York

Als der US-amerikanische Broadway-Autor Neil Simon 2018 im Alter von 91 Jahren starb, fand sich in den Nachrufen auch sein Credo wieder: Simons Idealvorstellung von einer gelungenen Komödie sei ein Publikum, das sich vor Lachen auf dem Boden winde, bis einige ohnmächtig würden, schrieben die Agenturen damals. Ganz so drastische Reaktionen erwarten Fabrizio Daniele und Matthias Salzmann bei den Aufführungen in Chur wohl nicht. Aber über ausgiebiges Gelächter würden sich die beiden Schauspieler und Co-Regisseure Mittwochabend schon freuen.