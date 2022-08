«Geheimer Garten» mit Erfolg

Man habe gemerkt, dass es in diesem Sommer ein Überangebot an Veranstaltungen, nicht zuletzt aufgrund diverser coronabedingter Verschiebungen, gegeben habe und der Konkurrenzdruck entsprechend gross gewesen sei, sagt OK-Präsident Urs Auchter. «Als kleines Festival hatten wir im Vergleich zu den grossen Open Airs sicher mehr zu kämpfen, und die Gäste haben die Tickets gerne erst in letzter Minute organisiert», so Auchter. Trotzdem ist das OK sehr zufrieden: «Es ist alles perfekt aufgegangen. Was uns vor allem freut, sind die vielen positiven Rückmeldungen. Aufgrund des mehrheitlich guten Wetters kam es in diesem Jahr oft zu einem wunderschönen Abendrot während der Konzerte. Diese Atmosphäre war jeweils einzigartig.»