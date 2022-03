Für die 150-Jahr-Feier kehrt sogar der Eisbär nach Chur zurück

Kaum zur Tür herein, grüsst er schon die Besucher: ein ausgewachsener Eisbär. Langjährigen Freunden des Bündner Naturmuseums an der Masanserstrasse in Chur wird er bekannt sein, denn bis in die 1970er-Jahre war er Teil der Dauerausstellung. Dann wurde beschlossen, nur noch regionale Exponate auszustellen – der Eisbär wurde ins zoologische Museum der Universität Zürich gebracht, wie Museumsdirektor Ueli Rehsteiner erklärt. «Jetzt ist er für die Jubiläumsausstellung extra aus Zürich zurückgekehrt.»