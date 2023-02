Jean-Pierre Hauser aus Näfels hütet einen fotografischen Schatz

Jean-Pierre Hauser zieht die Kamera schneller. Die Fotosession in seinem Garten wird kurz zu einem Wettstreit zwischen ihm und dem «Glarner Nachrichten»-Fotografen, der ihn porträtiert. Doch wen er trifft, den will Hauser auch fotografieren, porträtieren – und sammeln. Am Sonntag, 12. Februar, wird er in einer Matinée im Tolderhaus in Näfels eine Auswahl aus seinen Fotos zeigen. Eine sehr kleine Auswahl, denn in seinem digitalen Speicher hat er rund 550’000 Bilder, wie er sagt. Darunter seien rund 1600 Schwarz-Weiss-Porträts.