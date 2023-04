Mit ihm geht es «back to the roots»

von Cornelius Raeber

«Schon bald steht das erste Konzert an, ich werde langsam nervös», sagt Peter Breitenmoser, der neue Mann an der Spitze des Folkclubs Chur leicht schalkhaft. So schlimm kann es mit der Nervosität allerdings nicht sein – ist der 71-Jährige doch ein alter Hase, den nichts aus der Ruhe zu bringen scheint.