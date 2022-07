Flanieren und Kirchner erleben

von Andrin Schütz

Die grandiose Ausstellung «Europa auf Kur. Ernst Ludwig Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos» wird um eine besondere Trouvaille im Aussenbereich ergänzt: Während die Besucher in den Innenräumen des Museums in die faszinierende Welt rund um das internationale kulturelle Schaffen im Kontext des Kurbetriebs von Kirchners Davoser Jahren eintauchen können, sind im Kirchner-Kubus im Park aufwendige Reproduktionen von Badeszenen an den Fehmarnstränden an der Ostsee zu sehen.