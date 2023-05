Musikfestival Secret Garden: Das Line-up steht

Am diesjährigen Festival gibt es zwei grössere Änderungen. Donnerstags und Freitags gibt es jeweils einen zweiten Act. Ein Newcomer wird vor dem eigentlichen Hauptkonzert auftreten. Zudem werden die Samstagabende mit einem DJ-Set im Anschluss verlängert, heisst es. «Die Besucherinnen und Besucher haben so die Möglichkeit, ihren Aufenthalt im Secret Garden zu verlängern, entweder vorher oder nachher, ganz wie es dem Bedürfnis entspricht», sagt OK-Präsident Urs Auchter in der Mittelung. «Zudem freuen wir uns, auch Newcomern eine Plattform bieten zu können, die einzigartig und in bester Atmosphäre ist.»