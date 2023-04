Neue Musik zwischen Hochschulstrenge und Primarschultrubel

Neue Musik ist kein Sonntagsspaziergang. Wer sich in ihre Sphären begibt, weiss, dass es mitzuarbeiten gilt, auch von Publikumsseite. Jedes Stück ein kleines Universum mit eigenen Regeln, jedes Stück ein Diskussionsbeitrag zu den Positionen zeitgenössischen Musikschaffens. Und so stellte sich am Donnerstag beim Kammerkonzert des Festivals «Tuns contemporans» im Theater Chur durchaus Seminarstimmung ein. Es gehört jedoch zu den Stärken des Ensembles Ö!, das Akademische am Ende vergessen zu lassen und die Zuhörerschaft um einige Erfahrungen reicher zu verabschieden.