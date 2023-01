Die Biennale für Neue Musik stellt sich noch breiter auf

Mit Neuer Musik füllt man bekanntlich keine Arenen, und selbst mutige Konzertveranstalterinnen und -veranstalter präsentieren Zeitgenössisches in ihren Programmen meist gern von Klassischem umrahmt. Sicher ist sicher. Vielleicht hat sich die Kunde vom Festival «Tuns contemporans» im Musikbetrieb deshalb so schnell verbreitet. Initiiert vom Ensemble Ö! und der Kammerphilharmonie Graubünden war die erste Ausgabe 2019 in der Bündner Hauptstadt über die Bühne gegangen. Die Zweite fand – coronabedingt – nur digital statt.