Kurz vor Saisonende brachte Live is Life Leben in die Berge

Zwei Tourismusdestinationen, 22 Konzerte auf acht verschiedenen Bühnen auf dem Berg und im Tal – das sind die Eckdaten des Live-is-Life-Festivals, das am vergangenen Wochenende in Arosa und Lenzerheide über die Bühnen gegangen ist. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit. «Jedes Konzert hatte seinen ganz eigenen Charme», lässt sich OK-Präsident Giancarlo Pallioppi in einer Mitteilung zitieren. So habe Bligg vor über 1000 Zuschauern in der «zBar» in Lenzerheide seine Hits zum Besten gegeben, während bei Joya Marleens Konzert im «Güterschuppen» in Arosa mit rund 300 Personen ein wohnzimmerähnlicher Aufbau die Konzertstimmung bestimmte.