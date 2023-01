Das war der Zauberwald in Lenzerheide

Wie nach jeder Austragung werde man auch dieses Mal eine ausführliche Analyse erstellen, um das Konzept auf das Folgejahr zu verbessern, so der OK-Präsident. Dabei motiviere es zudem, dass im nächsten Jahr eine Jubiläumsausgabe auf dem Programm steht. «Das Konzept ist mittlerweile entwickelt, die diversen Ausführungen haben aber weiterhin viel Potenzial. Wir bleiben hungrig, damit wir unsere Gäste jährlich verzaubern und ihnen zum Jahresende eine gute Zeit in der Ferienregion Lenzerheide bescheren dürfen», so Pallioppi. Der 10. Zauberwald Lenzerheide findet vom 15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 statt.