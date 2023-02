Spiel, Spass und Sport in der Oberen Au 

Im Februar und März dürfen sich Bad- und Schwimmbegeisterte auf vielfältige Aktivitäten in der Oberen Au freuen: Für Gäste, welche Entspannung und Ruhe suchen, wird vom Samstag, 18. Februar, bis Sonntag, 5. März, täglich ein spezielles Programm in der Saunalandschaft angeboten. Es werden Aufgusszeremonien sowie Salzpeelings durchgeführt und ätherische Öle werden in den Saunen aufgegossen, wie Raffael Mark, Leiter der Sport- und Eventanlagen Chur, in einer Mitteilung schreibt. Besucherinnen und Besucher, die sich körperlich betätigen wollen, können dies vom Samstag, 25. Februar, bis Freitag, 3. März, in der Trainingseishalle Eishockey, begleitet von Musik und Lichterglanz, tun.