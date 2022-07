Etwas Oper beim Badespass

Anfang August startet im Schloss Haldenstein die Schlossoper. Gezeigt wird «Il Trovatore» von Giuseppe Verdi. Damit einher geht eine spezielle Premiere: Wer keine Tickets für die Premiere des Stücks am 3. August bekommen hat, kann es beim ersten Public Viewing auf dem Churer Kornplatz verfolgen.

Um auf das Kulturevent und das Public Viewing hinzuweisen, ging am Sonntag in Chur eine ganz spezielle Aktion über die Bühne. In der Badi Obere Au bekamen die Gäste eine Kostprobe zu hören – und das live. Vor Ort war neben Regissuer Andrea Zogg unter anderem Bariton Gerardo Garciacano, der bei dem Kurzauftritt von einem Musiker am E-Piano begleitet wurde. (red)