«Es ist ein bisschen, wie ein Kind im Süsswarenladen zu sein»

von Maya Höneisen

Ganz unbekannt ist Katharina Beisiegel in Davos nicht. Im Jahr 2018 leitete sie die internationale wissenschaftliche Konferenz «Rethinking Kirchner» in Davos. 2020 kuratierte sie die Ausstellung «Die Skizzenbücher Kirchners. Vom Bleistiftstrich zum Hologramm». Seit Ende September, als sie von der Trägerschaft des Kirchner-Museums zur neuen Direktorin gewählt wurde, ist Beisiegel nun ganz in Davos an­gekommen. Sie fühle sich sehr wohl in Davos und empfinde es als Privileg, hier ­wohnen und arbeiten zu dürfen, erzählt die 40-Jährige.