Es funkt im «Purple Groove» in Chur

Der «Purple Groove Club» an der Lürlibadstrasse in Chur ist bekannt. Er ist unter anderem dafür bekannt, dass er seine musikalischen Tore nicht für alle öffnet. Und auch dafür, dass er sie manchmal lange Zeit überhaupt nicht öffnet. Der Club ist ein wahrer Geheimtipp unter Musikliebhabern – und unter Musikern. Der Churer Band What The Funk geht es nicht anders. «Wer will nicht im ‘Purple Groove’ auftreten? Wir jedenfalls haben uns das immer gewünscht», verrät die Sängerin und Gitarristin Regina Brury.