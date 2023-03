Elektronische Beats hoch über St. Moritz

Das Sunice EDM- und Technofestvial geht in die zweite Runde. Seit Donnerstag sind in St. Moritz im Rahmen des Festivals elektronische Tanzmusik zu hören und Lifestyle-Events zu erleben. Es gilt zudem als grösstes Influencer-Festival der Schweiz. Neu finden im Rahmen des Sunice Festivals ausserdem die Eligella Wintergames statt. Diese Spiele werden auf Joyn live gestreamt und die mitunter grössten Streamer Deutschlands treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.



Erwartet werden etwa 20’000 Besucherinnen und Besucher sowie 70 DJs, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst. Mit dabei ist auch die Nummer 8 der offiziellen DJ-Weltrangliste, Timmy Trumpet aus Sydney. Mit Hits wie «Freaks», «Oracle» oder «Party Till We Die» wird er die Menge am Samstag zum Toben bringen.

Impressionen vom zweiten Tag Sunice Festival: