Er lässt sein Herz bluten

Von Valerio Meuli

Kendrick Lamar, eine der Koriphäen des zeitgenössischen Hip-Hops, rappt auf seinem neusten Album die Zeile «He’s not your savior» / Er ist nicht dein Retter. Und meint damit sich selbst. Lamar weist eine Rolle zurück, die ihm gerne einmal zugesprochen wird; diejenige des Rappers, der noch Werte vertritt. Wie Lamar zweifelt auch der Bündner Rapper Damos an solchen Heilsvorstellungen. Im Refrain des Songs «Perspektiva» heisst es: «Miar könnd dia Welt nid retta / aber mit dr Musik bizli Berga versetza.»