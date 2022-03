Er beherrschte das Spiel von Schatten und Licht

von Marina Fuchs

Der in Hamburg geborene Herbert List (1903–1975) gilt heute als einer der bedeutendsten Fotokünstler des 20. Jahrhunderts. In den ersten 15 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er als prominentester deutscher Fotograf gefeiert, geriet dann in Vergessenheit, bevor ihm ab 1975 wieder die Aufmerksamkeit und Wertschätzung zuteilwurde, die er und sein Werk verdienen.