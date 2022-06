Endlich wieder Open Air!

von Marco Nüssli

Das Erfreuliche vorweg: Fast alle Festivals haben die Pandemie überstanden; einige wie Malans und Chapella fanden sogar schon 2021 wieder statt. Einzig das One Love in Filisur, das mehrtägige Goa-Fest mit Tausenden von Besuchern, hört nach knapp zehn Jahren auf. Ganz auf World Music setzt das Grin Festival in Roveredo. Ansonsten bietet der hiesige Festivalsommer jede Menge Rock wie etwa die Band Biffy Clyro (Bild), bemerkenswert viele sanfte Klänge – und das übliche Who is Who des Schweizer Musikschaffens..