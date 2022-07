Eintauchen in die magische Welt der Märchen

Von Marina U. Fuchs

Die Ausstellung «Parevals» befasst sich – wie der romanische Name für Märchen schon sagt – mit märchenhaften Geschichten, Mythen und Legenden. «Ich liebe Geschichten und finde, dass Märchen Teil der eigenen Wurzeln sind», erklärt Martina Shouler-Flour, die Geschäftsführerin der Chesa Planta ihren Antrieb, «gerade in der aktuellen Situation bietet sich mit der Ausstellung ein Rückzug in die magische Welt der Kindheit an, mit der Hoffnung und Zuversicht, dass alles gut ausgeht.»