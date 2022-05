Eine Oper mit Goldenem Kalb

von Maya Höneisen

Nach einem vierjährigen Unterbruch meldet sich die Opera Viva aus Obersaxen zurück. «Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren», erklärte der Vereinspräsident Claudio Pfister am Donnerstag in der Churer Kulturbar «Werkstatt». Aufgeführt wird die Oper «Semiramide» von Gioachino Rossini. Es ist Rossinis letzte Oper, die er für Italien komponierte. Die Uraufführung fand am 3. Februar 1823 im Teatro La Venice in Venedig statt. Rossini verliess danach Italien Richtung Paris. Die Opera Viva bringt das Stück ab dem 29. Juli in Obersaxen auf die Bühne.