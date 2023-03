«Ted Lasso»: Warum diese unbekannte Serie zu den Besten gehört

Ted was? «Ted Lasso»! Eine Serie über einen College-Football-Trainer, der eine Fussballmannschaft in England trainiert. Sie feierte in der ersten Pandemiewelle auf Apple+ ihre Premiere. Und zu feiern hatte die Serie seither einiges. 2021 und 2022 gewann «Ted Lasso» elf Emmys, darunter für die beste Comedyserie und für die Leistung des Hauptprotagonisten Jason Sudeikis. Jetzt geht die Serie in ihre dritte und wohl letzte Staffel.