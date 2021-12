Eine Eishockeyhymne von einem Eishockeyfan

Erstmals in der Geschichte des Eishockeyturniers um den Spengler Cup Davos gibt es einen eigenen Song. Emotionale Erinnerungen an grosse Eishockeyfeste und die Vorfreude auf das nächste Turnier veranlasste die Verantwortlichen laut einer Mitteilung, eine Hymne zu produzieren. Geschrieben hat «Eimol im Johr» die Bündner Band Hedgehog. Der Song feiert am Freitag seinen «Release». Wir haben mit Frontmann Sandro Gansner gesprochen.