Ein Weltuntergang fürs traute Heim

Flüchtig betracht, ist Peter Conradin Zumthor eine Wundertüte. Vor allem, wenn man ihn irgendwann mal schubladisiert glaubte. Ein Schlagzeuger, geht klar, ein Performer, na gut, ein Aktionskünstler, schau an, sogar ein Theaterautor. Ja, was denn noch? «Ein Pianist bin ich nicht», beeilt sich der 43-Jährige zu versichern, als er über sein jüngstes Projekt spricht. Nein, ein Pianist ist er wirklich nicht. Und doch bedient der Musiker auf seiner soeben erschienenen CD «Things are going down» mit Hingabe einen Konzertflügel, gut 45 Minuten lang in einem Rutsch.