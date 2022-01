Ein Tal zeigt seine Kunst

von Maya Höneisen

Die Surselva habe viel Potenzial, was Kunstschaffen anbelange, erklärt Yvonne Gienal, Kuratorin in der Gallaria Cularta in Laax. Zudem sei regionale Vernetzung der Kunstschaffenden untereinander immer gut und wichtig. «Wenn die lokalen Kunstschaffenden sich kennen, kann viel Neues und Wertvolles entstehen», ist Gienal überzeugt. Denn die Kunst lebe nicht nur von Austausch und Offenheit, sondern stifte auch Identität.