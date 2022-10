Ein Pilotprojekt für Chorleute, die Chur erkunden

Förderung des schweizerischen Chorgesangs mit touristischer Werbung für die Bündner Hauptstadt zu verbinden: Dies ist der Grundgedanke eines Projekts, das die Kammerphilharmonie Graubünden nun erstmals aufgegleist hat. Das Orchester hatte im Vorfeld Chorsängerinnen und Chorsänger in der ganzen Schweiz aufgerufen, an der von ihm lancierten «Chorwoche Chur» teilzunehmen. Rund 60 Interessierte folgten dem Aufruf und meldeten ihre Teilnahme an.