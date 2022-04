Ein Opernhaus für die singenden Geissen

von Maga Höneisen

Im Schulhaus in Danis-Tavanasa ist an diesem Sonntagnachmittag ganz schön was los. Eine Schar Kinder hüpft über Treppen und durch Korridore. Anstelle von Kinderjacken hängen Kostüme an Kleiderhaken, jedes einzelne mit einem Namen beschriftet. Aus der Turnhalle klingen Klavierakkorde.