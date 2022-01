Ein neues Zuhause für ein altes Archiv

Das Synodal- und Kirchenratsarchiv der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden reicht bis in die Zeit der Reformation zurück. Die Spaltung der Kirche sorgte damals für eine völlig neue Kirchenstruktur, und man begann sich zu fragen, wo künftig alle Dokumente aufbewahrt werden sollten. So kam es in den 1550er-Jahren zur Gründung des Synodalarchivs. Im Verlaufe der Jahrhunderte ist dieses auf riesige Bestände angewachsen und hat mehrmals seinen Standort gewechselt.